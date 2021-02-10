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Впервые с октября в России отмечено менее 15 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Ян Брацкий
11:56 10.02.2021
За минувшие сутки из больниц были выписаны 22 575 человек, 536 умерли от последствий инфекции.
Впервые с октября в России отмечено менее 15 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией в России впервые с 17 октября составил менее 15 тысяч случаев. По сообщению оперативного штаба, за последние 24 часа было выявлено 14 494 больных. У каждого десятого болезнь протекает в бессимптомной форме.

За это время от последствий COVID-19 умерли 536 человек, стены стационаров покинули 22 575 пациентов.

Больше всего новых пациентов госпитализированы в Москве (1 441), Санкт-Петербурге (1 169) и Московской области (650). Самый маленький прирост инфицированных отмечен в Еврейской автономной области (восемь), на Чукотке (два) и в НАО (один).

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 4 012 710 больных. Скончались 78 134, а более 3,5 миллиона пациентов полностью оправились от болезни.

Что касается общемировой статистики, то, по данным Всемирной организации здравоохранения, число носителей COVID-19 в разных странах составило более 106,1 миллиона человек. Россия в этом списке занимает пятую строчку.

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