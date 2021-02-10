Врачи объяснили, когда покалывание в ногах сигнализирует о серьезном заболевании

Диабет второго типа трудно диагностировать на ранних стадиях, потому что повышение уровня сахара в крови часто проходит бессимптомно. Однако иногда заподозрить развитие заболевания можно по характерной покалывающей боли в ногах, сообщает Express.

При диабете второго типа в крови нестабилен уровень сахара. Глюкоза, которая поступает с пищей, обеспечивает организм энергией, но при превышении нормальных показателей сахара в крови начинают проявляться негативные последствия этого дисбаланса.

В частности, из-за нарушенной выработки инсулина у людей с диабетом регулярно происходят скачки сахара в крови. В результате в работе всех систем организма происходят изменения, в том числе из-за повреждения нервов развивается периферическая невропатия.

Как объяснили в клинике Майо, чаще всего проходит повреждение нервов в ногах и ступнях, в результате развивается онемение или покалывание в конечностях, которое может распространяться вверх по рукам. Периодически может возникать острая, пульсирующая боль и повышенная чувствительность к прикосновениям.