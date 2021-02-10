В стране и мире Губернатор Тульской области наградил школьника, спасшего человека Тимур Шерзад Тринадцатилетний туляк Зимин пришел на помощь сноубордисту на сочинском горнолыжном курорте. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил тульского школьника Ивана Зимина, спасшего в Сочи сноубордиста, попавшего в «снежную ловушку». «То, что ты сделал, это действительно настоящий мужской поступок, можно сказать, подвиг. Поэтому я выражаю тебе слова благодарности от всех нас, туляков, от всех жителей, и мы, честно хочу тебе сказать, гордимся тобой», - сказал Зимину Дюмин. Тринадцатилетний Зимин пришел на помощь сноубордисту на сочинском горнолыжном курорте. Школьник сориентировался мгновенно. Первым делом он очистил от снега лицо пострадавшего, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь. Мальчик получил почетную грамоту и компьютер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика