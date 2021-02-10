СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу

Следствие начало проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО-3 в Ростовской области с ручкой в голове. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по региону.

«По факту произошедшего в СИЗО-3 Новочеркасска, откуда мужчину госпитализировали с ручкой в голове и впоследствии его смерти, мы проводим доследственную проверку», - сказал он.

Как сообщали ранее в областном ГУФСИН, 5 февраля 37-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу Ростова-на-Дону с шариковой ручкой, которая прошла сквозь его глаз и мозг. По словам мужчины, он повредил себя сам в состоянии нервного срыва.

Врачи рассказали, что ручка проникла в мозг на всю глубину черепа – в миллиметре от жизненно важных сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели сложную операцию, пациента поместили в реанимацию. 9 февраля стало известно, что мужчина скончался.