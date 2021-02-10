Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу

Анна Назайкина
11:35 10.02.2021
5 февраля 37-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу Ростова-на-Дону с шариковой ручкой, которая прошла сквозь его глаз и мозг.
СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Следствие начало проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО-3 в Ростовской области с ручкой в голове. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по региону.

«По факту произошедшего в СИЗО-3 Новочеркасска, откуда мужчину госпитализировали с ручкой в голове и впоследствии его смерти, мы проводим доследственную проверку», - сказал он.

Как сообщали ранее в областном ГУФСИН, 5 февраля 37-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу Ростова-на-Дону с шариковой ручкой, которая прошла сквозь его глаз и мозг. По словам мужчины, он повредил себя сам в состоянии нервного срыва.

Врачи рассказали, что ручка проникла в мозг на всю глубину черепа – в миллиметре от жизненно важных сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели сложную операцию, пациента поместили в реанимацию. 9 февраля стало известно, что мужчина скончался.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:03 Спорт
В смерти Марадоны заподозрили еще трех медработников
10:10 В стране и мире
Рособрнадзор предоставит школьникам дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ
09:04 В стране и мире
Синоптик предупредил о грядущих аномальных снегопадах в Москве
08:38 В стране и мире
Пропавших на перевале Дятлова туристов из Москвы нашли в аэропорту Екатеринбурга
06:57 Армия
Видео
Операция в тылу «террористов»: спецназ ВВО провел учения в Хабаровском крае
Популярное
Популярное
Видео
Две луны Марса в небе Дубая сочли предвестниками апокалипсиса
Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле
Врач перечислила признаки «тихого инсульта»
Видео
«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.