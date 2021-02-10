В стране и мире МИД РФ отреагировал на призывы Борреля ввести в отношении Москвы новые санкции Ян Брацкий В Москве неоднократно заявляли о контрпродуктивности санкционной политики ЕС в отношениях с Россией. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Возможные санкции в отношении России со стороны Евросоюза не останутся без ответа. Москва внимательно следит за соответствующими заявлениями европейских политиков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Ответ может быть, если эти санкции будут, мы не столько ожидаем или не ожидаем, мы просто следим за теми заявлениями, которые делаются. Половина Европы высказалась жестко, половина Европы высказалась иначе», - сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы». О намерении инициировать в отношении России новые санкционные ограничения ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который на минувшей неделе посетил Москву с официальным визитом. Этот вопрос может быть рассмотрен на заседании Совета глав внешнеполитических ведомств ЕС 22 февраля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика