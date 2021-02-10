Сенат конгресса США признал конституционным процесс импичмента над Трампом

Сенат конгресса США считает конституционным процесс по импичменту экс-президента Дональда Трампа. В голосовании за конституционность процесса высказались 56 сенаторов, против – 44.

Ранее вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему главе государства в судах не рассматривался. По этой причине конституционность процесса вызывала вопросы у специалистов. В сенате, однако, посчитали, что могут решить вопрос самостоятельно.

Процесс признан сенаторами конституционным и в связи с этим будет продолжен, сообщает РИА Новости.

Второй по счету импичмент Дональду Трампу вынесли в палате представителей конгресса США 13 января. В начале месяца его сторонники ворвались в Капитолий, устроили погром и в течение нескольких часов удерживали здание. В беспорядках погибли и пострадали люди. Палата представителей настаивает на виновности бывшего президента в произошедшем, хотя он публично осудил действия нападавших.