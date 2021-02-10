В Москве задержан ряд организаторов и участников ячеек «Свидетелей Иеговы»*. Возбуждено дело о незаконной работе «Управленческого центра Свидетелей Иеговы»* с 2017 года. Сборы участников запрещенной в России экстремистской организации проходили как онлайн, так и очно, сообщили в СК России. Сразу по нескольким адресам сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

«По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории севера Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко», - говорится в заявлении на официальном сайте СК России.

Последователи изучали религиозную литературу и проводили онлайн-собрания по видеосвязи. Задержанные участники запрещенной организации доставлены на допрос.

* «Свидетели Иеговы» - экстремистская организация, запрещенная на территории России.