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В Москве задержан ряд организаторов и участников ячеек «Свидетелей Иеговы»*

Ян Брацкий
11:02 10.02.2021
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по 16 адресам.
В Москве задержан ряд организаторов и участников ячеек «Свидетелей Иеговы»*
© Фото: ск sledcom.ru
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В Москве задержан ряд организаторов и участников ячеек «Свидетелей Иеговы»*. Возбуждено дело о незаконной работе «Управленческого центра Свидетелей Иеговы»* с 2017 года. Сборы участников запрещенной в России экстремистской организации проходили как онлайн, так и очно, сообщили в СК России. Сразу по нескольким адресам сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

«По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории севера Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко», - говорится в заявлении на официальном сайте СК России.

Последователи изучали религиозную литературу и проводили онлайн-собрания по видеосвязи. Задержанные участники запрещенной организации доставлены на допрос. 

* «Свидетели Иеговы» - экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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