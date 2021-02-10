В Арбитражный суд Москвы подали иск о признании Цукерберга банкротом

В картотеке Арбитражного суда Москвы найдено дело о признании «Цукерберга Марка Эллиота» банкротом как индивидуального предпринимателя.

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Имя заявителя, у которого есть претензии к основателю всемирной известной социальной сети, не раскрывается.

«Согласно Картотеки арбитражных дел, 9 февраля 2021 года поступило заявление о признании Марка Цукерберга банкротом. Пока заявление только зарегистрировано, дополнительную информацию отслеживайте в Картотеке арбитражных дел», - ответили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы на соответствующий запрос «Звезды».

Случай, когда россияне судятся с мировыми корпорациями не уникальный. В прошлом году Арташес Икономов подал в суд на IT-гиганта - Apple. Мужчина требовал признать за ним право на мобильный телефон с кнопкой SOS, который, с его слов, был запатентован. Тогда суд отказал Икономову в удовлетворении исковых требований.