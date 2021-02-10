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На Выборгском шоссе в Петербурге в здании производственного цеха происходит пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Роман Захаров
11:00 10.02.2021
К настоящему моменту сведений о пострадавших во время ЧП не поступало.
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, VK © Фото: spb_today, VK
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На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге происходит крупный пожар в здании производственного цеха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«В 10.00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгское шоссе, 232. В 10.14 ранг пожара был повышен до номера два. Горит производственный цех со складом», - информирует экстренное ведомство.

Возгорание происходит на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе, расположенном на Варшавском шоссе в Москве. Его площадь составила 1 000 квадратных метров, а к тушению были привлечены два вертолета Ка-32. Из-за возгорания движение по автомагистрали пришлось ограничить. 

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