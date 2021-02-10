СК просит арестовать объявленного в межгосударственный розыск Леонида Волкова

Следствие требует заочно арестовать соратника Алексея Навального Леонида Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для их жизней. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«10 февраля в Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “в” ч. 2 ст. 151.2 УК РФ», - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда также добавили, что Волкова ранее объявили в межгосударственный розыск, следствие просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории России или его экстрадиции на территорию страны.