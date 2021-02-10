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Врач рассказала, можно ли вылечить ОРВИ за один день

Роман Захаров
10:19 10.02.2021
При лечении простуды терапевт Наталия Андреева рекомендовала пить витамин С.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Brittany Colette, Unsplash
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Вылечиться от ОРВИ за один день нельзя, так как пик данного заболевания наступает лишь на третий день. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева, отметив, что если вы подхватили данный вирус, то лучшем решением будет отлежаться дома.

«За один день вылечиться от простуда нельзя. Если мы говорим об ОРВИ, то его пик наступает на третьи сутки болезни. Мы можем лишь убрать симптомы парацетамолом. Но самое главное - это отлежаться. Важно в эти три дня не нагружать себя ничем: физически, эмоционально или по работе. Если человек работает во время простуды, то это может привести к отягощению состояния. Чтобы этого избежать, лучше полежать, попить витамин С. Витамин С укрепляет стенки сосудов и иммунитет», - объяснила специалист.

При этом доктор особо отметила, что, кроме витамина С, во время простуды другие витамины пить нельзя.

«Например, витамин В будет "подкармливать" вирус. Все микроэлементы тоже "подкармливают" вирус», - уточнила Наталия Андреева.

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