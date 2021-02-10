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Рособрнадзор предоставит школьникам дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

Ян Брацкий
10:10 10.02.2021
Ранее в ведомстве выразили опасения за итоги ЕГЭ в регионах, где школьники длительное время находились на удаленке.
Рособрнадзор предоставит школьникам дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ
© Фото: Elena Sikorskaya, Global Look Press
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В Рособрнадзоре приняли решение ввести в июле дополнительную неделю ЕГЭ для школьников, которые не смогут сдать экзамен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев.

«Мы такую новеллу ввели в этом году по аналогии с прошлым годом, еще не знаем, какая в этом году будет ситуация с COVID в июне... Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце... для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», - цитирует Музаева РИА Новости.

Ранее в Рособрнадзоре выразили опасения за итоги ЕГЭ в некоторых регионах страны из-за долгого нахождения школьников в этих регионах, в частности в Москве и Подмосковье, на дистанционном обучении.

По оценке Анзора Музаева, особого внимания требуют три-четыре субъекта РФ. В других же регионах карантин носил локальный характер: класс полностью отправлялся на удаленку в случае заболевания одного из учащихся.

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