Ученые нашли у «живого ископаемого» необычные гены

У древней рыбы латимерии выявили 62 относительно молодых гена, приобретенных ею за последние десять миллионов лет в результате эволюции. Ранее ученые полагали, что латимерия – живое ископаемое, не изменившееся за 400 миллионов лет существования.

Впервые африканского целаканта Latimeria chalumnae выловили в 1938 году у берегов Южной Африки. Оказалась, что анатомия рыбы полностью соответствует ископаемым латимериевым рыбам, хотя до этого их считали вымершими.

Новое исследование канадских ученных, о котором рассказывается в журнале Molecular Biology and Evolution, показало, что тело латимерии за миллионы лет практически не изменилось, однако геном одного из самых древних существ планеты продолжал эволюционировать. Новые гены, предполагают авторы исследования, перешли к рыбе от других видов в результате процесса горизонтального переноса генов. Они произошли от транспозонов, так называемых «эгоистичных генов», единственная задача которых – создавать больше копий самих себя, чего они и достигают, перемещаясь между видами.

По словам руководителя исследования, профессора молекулярной генетики Центра клеточных и биомолекулярных исследований Доннелли при Университете Торонто Тима Хьюза, ученые пока не знают, какую функцию выполняют новые 62 гена, но многие из них кодируют ДНК-связывающие белки и, вероятно, играют роль в регуляции генов – даже незначительные их изменения важны для эволюции.

Ученые знают много примеров горизонтального переноса генов из транспозонов, однако этот процесс у латимерии поразил их своими масштабами, уточняет РИА Новости.