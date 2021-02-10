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Лавров перечислил главные задачи МИД РФ

Виктория Ивашечкина
00:35 10.02.2021
По словам главы дипведомства, на повестке дня, в частности, дальнейшая работа над комплексным обустройством «евразийского дома».
Лавров перечислил главные задачи МИД РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гармонизация развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов является одной из главных задач российской дипломатической службы.

Кроме этого, по его словам, перед дипломатической службой стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России и поддержанию в мировых делах стратегического равновесия.

«Сейчас на повестке дня дальнейшая работа над комплексным обустройством «евразийского дома»,- отметил Лавров в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника.

Среди других задач дипломатов глава МИД РФ выделил содействие политическому урегулированию кризисов и обеспечение стратегической стабильности.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. В своем поздравлении Сергей Лавров подчеркнул, что работа на дипломатической стезе всегда была почетна.

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