Защита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту

Защитник бывшего американского лидера Дональда Трампа Брюс Кастор во время слушания по импичменту осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия в начале января.

По его словам, он, как и многие другие, скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому.

«Штурм и захват Капитолия должны быть осуждены самым решительным образом» - заявил Кастор, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что полицейские неплохо справляются с поиском таких людей и привлечением их ответственности.

Во вторник, 9 февраля, Сенат обсудит конституционность процесса импичмента как такового после ухода Дональда Трампа с президентского поста. Сенаторы планируют обсуждать, можно ли считать действия экс-лидера на митинге, после которого толпа взяла штурмом Капитолий, подстрекательством к мятежу.