В Twitter заявили о пресечении всех попыток Трампа обойти блокировку аккаунта

Администрация социальной сети Twitter будет пресекать попытки действующего президента США Дональда Трампа по обходу блокировки его аккаунта.

«Если очевидно, что другой аккаунт используется с целью обхода блокировки, его действие также будет приостановлено», - заявили в Twitter.

Как заявили в соцсети, страницы правительственных организаций, речь в данном случае про Белый дом и официальный президентский профиль Трампа, блокировке подвергаться не будут. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее страницы Трампа в социальных сетях временно заблокировали после его комментариев о свободе слова и президентских выборах. Как только он опубликовал один из таких постов в официальном президентском аккаунте, его личную страницу отключили полностью. Трамп заявил, что изучает возможность создания собственной соцсети.