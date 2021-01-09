Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Twitter заявили о пресечении всех попыток Трампа обойти блокировку аккаунта

Егор Левин
09:56 09.01.2021
Официальные страницы Белого дома и президентский профиль Трампа блокировке подвергаться не будут.
В Twitter заявили о пресечении всех попыток Трампа обойти блокировку аккаунта
© Фото: Aloisio Mauricio, Keystone Press Agency, Globallookpress

Администрация социальной сети Twitter будет пресекать попытки действующего президента США Дональда Трампа по обходу блокировки его аккаунта.

«Если очевидно, что другой аккаунт используется с целью обхода блокировки, его действие также будет приостановлено», - заявили в Twitter.

Как заявили в соцсети, страницы правительственных организаций, речь в данном случае про Белый дом и официальный президентский профиль Трампа, блокировке подвергаться не будут. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее страницы Трампа в социальных сетях временно заблокировали после его комментариев о свободе слова и президентских выборах. Как только он опубликовал один из таких постов в официальном президентском аккаунте, его личную страницу отключили полностью. Трамп заявил, что изучает возможность создания собственной соцсети.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.