Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасатели завершили поисковые работы в Норильске, после обнаружения тела мужчины

Валентина Пескова
09:44 09.01.2021
Ранее под снежными завалами были обнаружены тела 38-летней матери и ее полуторагодовалого ребенка, с тяжелыми травмами был найден живым старший, 14-летний сын женщины.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Тело пропавшего при сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске 45-летнего мужчины найдено. Таким образом, число погибших увеличилось до трех человек.

«Найдено тело последнего пропавшего», - сообщили в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Поисково-спасательные работы на турбазе «Гора отдельная» завершены.

Ранее сотрудники МЧС РФ во время спасательной операции обнаружили под снегом 14-летнего подростка, который получил тяжелые травмы и немедленно был доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Погибли 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Все погибшие и выживший подросток являются членами одной семьи.

Как сообщили в Следственном комитете, еще один человек выбрался из-под лавины самостоятельно и вызвал спасателей. Он обратился за медицинской помощью, однако госпитализация ему не потребовалась. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.