Спасатели завершили поисковые работы в Норильске, после обнаружения тела мужчины

Тело пропавшего при сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске 45-летнего мужчины найдено. Таким образом, число погибших увеличилось до трех человек.

«Найдено тело последнего пропавшего», - сообщили в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Поисково-спасательные работы на турбазе «Гора отдельная» завершены.

Ранее сотрудники МЧС РФ во время спасательной операции обнаружили под снегом 14-летнего подростка, который получил тяжелые травмы и немедленно был доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Погибли 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Все погибшие и выживший подросток являются членами одной семьи.

Как сообщили в Следственном комитете, еще один человек выбрался из-под лавины самостоятельно и вызвал спасателей. Он обратился за медицинской помощью, однако госпитализация ему не потребовалась. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).