Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram
Недавно WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, передавать свои личные данные рекламной системе Facebook.
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Новая политика WhatsApp поспособствовала ускоренному переходу пользователей этого мессенджера в Telegram. Об этом заявил Павел Дуров.
«Миллионы людей возмущены последними изменениями в пользовательском соглашении WhatsApp, согласно которым клиенты должны передавать свои личные данные рекламной системе Facebook», - написал Дуров в Telegram.
Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, передавать свои личные данные рекламной системе Facebook.