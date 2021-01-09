В стране и мире Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram Алена Миронова Недавно WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, передавать свои личные данные рекламной системе Facebook. © Фото: Valentin Wolf, imagebroker, Globallookpress Новая политика WhatsApp поспособствовала ускоренному переходу пользователей этого мессенджера в Telegram. Об этом заявил Павел Дуров. «Миллионы людей возмущены последними изменениями в пользовательском соглашении WhatsApp, согласно которым клиенты должны передавать свои личные данные рекламной системе Facebook», - написал Дуров в Telegram. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, передавать свои личные данные рекламной системе Facebook. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика