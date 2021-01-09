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Погибшие под лавиной в Норильске женщина и ребенок, а также пострадавший подросток были одной семьей

Валентина Пескова
09:13 09.01.2021
В настоящее время спасатели ведут поиски 45-летнего отца детей, которого также накрыло снежной глыбой, уточнили в СК РФ.
Погибшие под лавиной в Норильске женщина и ребенок, а также пострадавший подросток были одной семьей
© Фото: МЧС РФ

Малолетний ребенок, тело которого удалось найти спасателям в районе схода лавины под Норильском, был сыном погибшей женщины. Ее тело также ранее было найдено на месте ЧС под снежными завалами.

«В ходе поисковых мероприятий найдено тело полуторагодовалого ребенка, сына погибшей женщины», - сообщил представитель ведомства красноярского главка СКР.

Ранее в больницу с места происшествия доставлен 14-летний подросток, также являющийся сыном 38-летней погибшей. В настоящее время спасатели ведут поиски их 45-летнего отца, уточнили в СК РФ.

Лавина накрыла туристические домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» 8 января в пригороде Норильска, в одном из которых находилась семья отдыхавших. В СКР возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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