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Власти двух городов Китая попросили людей 7 дней не выходить из дома из-за вспышки COVID-19

Валентина Пескова
08:49 09.01.2021
Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 197 бессимптомных носителей.
Власти двух городов Китая попросили людей 7 дней не выходить из дома из-за вспышки COVID-19
© Фото: TPG, Keystone Press Agency, Globallookpress

Власти городов Шицзячжуан и Синтай в китайской провинции Хэбэй попросили людей оставаться дома в течение недели не покидать без особой необходимости своих районов и не собираться толпами в связи с новой вспышкой инфекции коронавируса, чтобы сдержать распространение болезни. При этом медики провели тестирование на COVID-19 всего населения городов.

Со 2 по 8 января в Шицзячжуане (с населением около 10,4 миллиона человек) и Синтае (около 7,4 миллиона человек) подтвердилось 137 случаев коронавирусной инфекции и 197 бессимптомных носителей. При этом около четырех тысяч человек, находившихся в тесном контакте с зараженными, помещены под наблюдение в централизованный карантин, пишет РИА Новости.

С утра 9 января в Шицзячжуане, расположенном примерно в 300 км от Пекина, приостановлена работа всего общественного транспорта. В начале года вспышки COVID-19 были также зафиксированы в нескольких районах и самой столицы Китая.

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