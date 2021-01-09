В США задержали участника штурма Капитолия, закинувшего ноги на стол спикера палаты представителей Нэнси Пелоси

В США задержали мужчину, который во время штурма Капитолия в Вашингтоне проник в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и закинул ноги на стол, сделав при этом фотографию.

Мужчина взял со стола политика конверт, взамен «оставив четвертак», потому что он «не вор», а также «неприятную записку», адресованную Пелоси. Его арестовали, предъявив обвинения в насильственном проникновении и краже государственной собственности.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. В ходе протестов погибли пять человек.