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Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд

Алена Миронова
08:26 09.01.2021
Эксперты отмечают, что сейчас Земля вращается быстрее обычного, так что наши дни всегда немного короче 24 часов.
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
© Фото: Stocktake, imageBROKER, Globallookpress

Ученые заметили, что в настоящее время наша Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет.

Официальные хронометристы нашей планеты спорят о том, имеет ли смысл сокращать минуту на одну секунду, чтобы объяснить это изменение и привести точное течение времени обратно в соответствие с вращением Земли. Об этом сообщает Daily Star.

C 1970 года  было добавлено 27 дополнительных секунд, чтобы компенсировать более медленное вращение Земли. Это связано с тем, что в течение десятилетий нашей планете требовалось чуть больше 24 часов, чтобы завершить вращение, но с прошлого года наблюдается другая ситуация.

День 19 июля 2020 года был на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов. До этого самый короткий день был в 2005 году, но за последние 12 месяцев этот рекорд был побит 28 раз.

«Вполне возможно, что отрицательная скачкообразная секунда понадобится, если скорость вращения Земли еще больше увеличится, но пока рано говорить, произойдет ли это», - передает Daily Star слова старшего научного сотрудника группы времени и частоты Национальной физической лаборатории Питера Уибберли.

Конечное решение будет принято на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году.

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