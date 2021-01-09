В России вступил запрет на свалку отходов в лесах и возле ЛЭП

Свалки бытовых отходов в России запрещено устраивать в лесах, лесопарковых зонах, в зонах линий электропередачи, на территориях садоводческих товариществ, а также электрических станций и подстанций.

Также запрещено устраивать свалки на территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне их границ и на землях сельскохозяйственного назначения, говорится в правилах противопожарного режима в РФ. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, его действие будет в силе до 31 декабря 2026 года включительно.