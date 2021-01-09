На месте схода лавины на горнолыжной базе в Норильске обнаружено тело ребенка

Под снежной массой на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске обнаружено еще одно тело - это полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщил ТАСС участвующий в поисковой операции волонтер Максим Инихов.

Ранее спасателям удалось найти под завалами тело 38-летней матери мальчика. Таким образом, по предварительной информации, в результате схода лавины погибли два человека. Сейчас ведутся поиски отца мальчика, 45-летнего главы семьи. Старший 15-летний сын пары был спасен из-под лавины и сейчас находится в больнице.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, в них задействовано более 200 человек, в том числе волонтеров. В рамках разбирательства о гибели людей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).