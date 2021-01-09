В Москве из-за грядущих морозов повысят температуру в системе отопления

В связи с наступающим сильным похолоданием в столице решено повысить температуру отопления во всей системе теплоснабжения.

«Принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как объяснили в мэрии, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование подачи тепла происходит за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, а также увеличения или сокращения его объема.

По прогнозу синоптиков, пишет сайт столичного градоначальника, в Москве днем 9 и 10 января ожидается -4...-8 градусов, в Подмосковье - местами до -11 градусов. Днем 12 января столбики термометров в столичном регионе покажут уже -6...-11 градусов, а 13 января похолодает до -14 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов.

В свою очередь с центре погоды «Фобос» в московском регионе к 12 января пообещали аномальные морозы до -20...-25 градусов, а местами даже до -27.