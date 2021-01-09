Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве из-за грядущих морозов повысят температуру в системе отопления

Валентина Пескова
07:54 09.01.2021
Как сообщили накануне в центре погоды «Фобос», к 12 января в московском регионе похолодает до -20...-25 градусов, местами даже до -27.
В Москве из-за грядущих морозов повысят температуру в системе отопления
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В связи с наступающим сильным похолоданием в столице решено повысить температуру отопления во всей системе теплоснабжения.

«Принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как объяснили в мэрии, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование подачи тепла происходит за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, а также увеличения или сокращения его объема.

По прогнозу синоптиков, пишет сайт столичного градоначальника, в Москве днем 9 и 10 января ожидается -4...-8 градусов, в Подмосковье - местами до -11 градусов. Днем 12 января столбики термометров в столичном регионе покажут уже -6...-11 градусов, а 13 января похолодает до -14 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов.

В свою очередь с центре погоды «Фобос» в московском регионе к 12 января пообещали аномальные морозы до -20...-25 градусов, а местами даже до -27.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:13 В стране и мире
Видео
На месте схода лавины на горнолыжной базе в Норильске обнаружено тело ребенка
06:25 В стране и мире
В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
05:00 Армия
Видео
Более 48 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах
03:56 В стране и мире
Волонтер сообщил об обнаружении тела женщины после схода лавины в Норильске
03:00 Армия
Видео
На авиабазе Хмеймим для военнослужащих провели спортивный праздник
Популярное
Популярное
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
Ученые назвали симптомы затяжной стадии COVID-19
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Видео
На Москву надвигаются аномальные сибирские морозы
Видео
Монастырский повар назвал исконные блюда традиционного рождественского стола
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.