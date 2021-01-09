Японские ученые открыли метод похудения во сне

Употребление двух чашек чая улун в день может стимулировать расщепление жиров во время сна. Об этом заявили ученые из японского университета Цукуба.

Эксперты отметили, что этот напиток обладает свойствами как зеленого, так и черного чая. Также он содержит кофеин, который, в свою очередь, влияет на энергетический обмен, увеличивая частоту сердечных сокращений.

Влияние улуна на энергетический и жировой обмен исследовалось в группе добровольцев. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients. Напиток продолжал свое действие, даже в то время, когда испытуемые спали.