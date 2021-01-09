Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС рассказали подробности ЧП на горнолыжной базе в Норильске

Алена Миронова
07:04 09.01.2021
В настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы, однако они осложняются метелью и сильным ветром.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В МЧС рассказали детали ЧП на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске.

Сообщение о случившемся поступило в ведомство  8 января 2021 года в 20:30 по московскому времени. 

© МЧС РФ

В МЧС отметили, что, по предварительным данным, под снегом могут находиться люди. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы, однако они осложняются неблагоприятными метеоусловиями - метелью и сильным ветром.

Под снегом уже удалось найти двух человек. Среди них подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, а также женщина без признаков жизни.

© МЧС РФ

На помощь в осуществлении спасательной операции прибыли 30 человек личного состава и 7 единиц техники. К месту происшествия вылетел начальник ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Игорь Лисин, рабочая группа, а также спасатели сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС - всего 25 человек. Группировка уже приступила к работе. Всего в операции задействованы 242 человека и 29 единиц техники.

В Следственном комитете завели уголовное дело по факту смерти 38-летней туристки по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент продолжаются поиска ее 45-летнего мужа и полуторагодовалого сына.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.