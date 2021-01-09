В МЧС рассказали подробности ЧП на горнолыжной базе в Норильске

В МЧС рассказали детали ЧП на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске.

Сообщение о случившемся поступило в ведомство 8 января 2021 года в 20:30 по московскому времени.

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В МЧС отметили, что, по предварительным данным, под снегом могут находиться люди. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы, однако они осложняются неблагоприятными метеоусловиями - метелью и сильным ветром.

Под снегом уже удалось найти двух человек. Среди них подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, а также женщина без признаков жизни.

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На помощь в осуществлении спасательной операции прибыли 30 человек личного состава и 7 единиц техники. К месту происшествия вылетел начальник ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Игорь Лисин, рабочая группа, а также спасатели сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС - всего 25 человек. Группировка уже приступила к работе. Всего в операции задействованы 242 человека и 29 единиц техники.

В Следственном комитете завели уголовное дело по факту смерти 38-летней туристки по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент продолжаются поиска ее 45-летнего мужа и полуторагодовалого сына.