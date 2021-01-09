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В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса

Алена Миронова
06:25 09.01.2021
Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило 4 тысячи и составило 4085.
В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
© Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США опровергли появившиеся ранее в СМИ данные о возникновении в государстве нового штамма COVID-19. Об этом сообщает газета New York Times.

«На сегодняшний день ни исследователи, ни аналитики CDC не заметили появления особой разновидности в США», - передает New York Times слова официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Джейсона Макдоналда.

Как отмечается в газете, информация о появлении в США  нового штамма COVID-19 построена на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс и является неточной.

Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило четыре тысячи и составило 4085. С начала эпидемии в стране  обнаружили более 21,5 миллиона случаев заражения COVID-19.

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