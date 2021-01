В стране и мире В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса Алена Миронова Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило 4 тысячи и составило 4085. © Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress В Центре по контролю и профилактике заболеваний США опровергли появившиеся ранее в СМИ данные о возникновении в государстве нового штамма COVID-19. Об этом сообщает газета New York Times. «На сегодняшний день ни исследователи, ни аналитики CDC не заметили появления особой разновидности в США», - передает New York Times слова официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Джейсона Макдоналда. Как отмечается в газете, информация о появлении в США нового штамма COVID-19 построена на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс и является неточной. Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило четыре тысячи и составило 4085. С начала эпидемии в стране обнаружили более 21,5 миллиона случаев заражения COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика