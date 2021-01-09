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Король Саудовской Аравии вакцинировался от коронавируса

Светлана Головина
05:57 09.01.2021
Бесплатная массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в королевстве 17 декабря.
Король Саудовской Аравии вакцинировался от коронавируса
© Фото: G20 Saudi Arabia Xinhua Globallookpress

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд вакцинировался от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Тауфика ар-Рабиа.

«Хранитель двух священных мечетей король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил вакцину из стремления предотвратить вирус», - передает Саудовское агентство новостей SPA.

Бесплатная массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Саудовской Аравии 17 декабря. Привиться добровольно могут как подданные королевства, так и иностранцы-резиденты после предварительной записи.

Ранее от коронавируса привился наследный принц и министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

На территории Саудовской Аравии используют вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

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