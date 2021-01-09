Уголовное дело возбуждено по факту смерти туристки из-за лавины в Норильске

После обнаружения тела женщины, погибшей в процессе схода лавины на горонолыжную базу в Норильске, было возбуждено уголовное дело по факту ее смерти. Соответствующую информацию сообщила региональная пресс-служба Следственного комитета РФ.

В рамках разбирательства по делу 38-летней туристки было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ведомстве добавили, что под завалами снега продолжают искать 45-летнего мужа и полуторагодовалого сына. Ранее на месте происшествия был найден подросток. Юноша был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.