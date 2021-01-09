Офицер ВМС Южной Кореи пропал без вести в море недалеко от КНДР
Для поиска пропавшего мобилизованы военно-морские и правительственные суда.
© Фото: pixabay.com
Во время дежурства у западного побережья Корейской Народно-Демократической Республики в районе острова Пэннендо без вести пропал офицер ВМС Южной Кореи.
По данным Объединенного комитета начальников штабов, для поиска пропавшего мобилизованы военно-морские и правительственные суда.
Отмечается, что личность офицера не установлена, пишет РИА Новости.