В стране и мире Офицер ВМС Южной Кореи пропал без вести в море недалеко от КНДР Светлана Головина Для поиска пропавшего мобилизованы военно-морские и правительственные суда. © Фото: pixabay.com Во время дежурства у западного побережья Корейской Народно-Демократической Республики в районе острова Пэннендо без вести пропал офицер ВМС Южной Кореи. По данным Объединенного комитета начальников штабов, для поиска пропавшего мобилизованы военно-морские и правительственные суда. Отмечается, что личность офицера не установлена, пишет РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика