Москву ждет резкое похолодание к середине следующей недели
Ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов мороза, днем ожидается до -11.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 11 января в Москве ожидается резкое похолодание.
Ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов мороза, днем ожидается до -11, в Подмосковье - до минус 14 градусов.
«Эта температура ниже нормы на три градуса», - сказал Вильфанд ТАСС.
Отмечается, что из-за высокой влажности воздуха температура будет казаться холоднее.
Во вторник, 12 января, ночная температура в столице опустится до 19 градусов мороза.
По словам специалиста, похолодание продлится как минимум до середины рабочей недели.