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Москву ждет резкое похолодание к середине следующей недели

Светлана Головина
05:03 09.01.2021
Ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов мороза, днем ожидается до -11.
Москву ждет резкое похолодание к середине следующей недели
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 11 января в Москве ожидается резкое похолодание.

Ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов мороза, днем ожидается до -11, в Подмосковье - до минус 14 градусов.

«Эта температура ниже нормы на три градуса», - сказал Вильфанд ТАСС.

Отмечается, что из-за высокой влажности воздуха температура будет казаться холоднее.

Во вторник, 12 января, ночная температура в столице опустится до 19 градусов мороза.

По словам специалиста, похолодание продлится как минимум до середины рабочей недели.

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