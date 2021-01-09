В стране и мире Москву ждет резкое похолодание к середине следующей недели Светлана Головина Ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов мороза, днем ожидается до -11. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 11 января в Москве ожидается резкое похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов мороза, днем ожидается до -11, в Подмосковье - до минус 14 градусов. «Эта температура ниже нормы на три градуса», - сказал Вильфанд ТАСС. Отмечается, что из-за высокой влажности воздуха температура будет казаться холоднее. Во вторник, 12 января, ночная температура в столице опустится до 19 градусов мороза. По словам специалиста, похолодание продлится как минимум до середины рабочей недели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика