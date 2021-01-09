«Нас не заставишь замолчать»: Трамп бросил вызов Twitter после блокировки его аккаунта

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп негативно оценил решение социальной сети Twitter о блокировке его личного аккаунта. Американский лидер указал, что таким путем его не заставят замолчать.

Свой комментарий Трамп опубликовал с помощью официального аккаунта Президента США. Глава государства добавил, что в связи с блокировкой начнет изучение возможности создать свою платформу.

Практически сразу после появления поста он был удален администрацией Twitter. Трамп отметил, что ожидал такого развития событий и обвинил Twitter в предвзятости, координировании интересов с «демократами и радикальными левыми» и нарушении права на свободу слова.

«Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова», - указал он

Ранее Twitter принял решение о пожизненной блокировке учетной записи Дональда Трампа. Причиной таких действий, по заявлению руководства компании, стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию.