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«Нас не заставишь замолчать»: Трамп бросил вызов Twitter после блокировки его аккаунта

Анна Берестовая
05:01 09.01.2021
Сообщения Трампа в социальной сети были удалены почти сразу после публикации.
«Нас не заставишь замолчать»: Трамп бросил вызов Twitter после блокировки его аккаунта
© Фото: Aloisio Mauricio Keystone Press Agency Globallookpress

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп негативно оценил решение социальной сети Twitter о блокировке его личного аккаунта. Американский лидер указал, что таким путем его не заставят замолчать.

Свой комментарий Трамп опубликовал с помощью официального аккаунта Президента США. Глава государства добавил, что в связи с блокировкой начнет изучение возможности создать свою платформу.

Практически сразу после появления поста он был удален администрацией Twitter. Трамп отметил, что ожидал такого развития событий и обвинил Twitter в предвзятости, координировании интересов с «демократами и радикальными левыми» и нарушении права на свободу слова.

«Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова», -  указал он

Ранее Twitter принял решение о пожизненной блокировке учетной записи Дональда Трампа. Причиной таких действий, по заявлению руководства компании, стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию.

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