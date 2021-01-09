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В Канаде зафиксирован суточный антирекорд заболеваемости COVID-19

Анна Берестовая
04:37 09.01.2021
Прошлый антирекорд составлял около 8,4 тысячи случаев.
В Канаде зафиксирован суточный антирекорд заболеваемости COVID-19
© Фото: Zou Zheng Xinhua Globallookpress

За прошедшие сутки в Канаде было зарегистрировано 9 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С учетом последних изменений, общее количество заражений составило 644 348. Такую статистику предоставляет Минздрав страны.

Зафиксированное суточное значение стало самым крупным с начала пандемии. Прошлый антирекорд составлял около 8,4 тысячи случаев. Кроме того, за минувший день от коронавируса скончались 128 человек.

С 13 декабря 2020 года в Канаду стали доставлять вакцину от COVID-19, разработанную американской компании Pfizer. С 24 декабря стартовала доставка еще одной разновидности препарата от коронавируса - американской компании Moderna. С 14 декабря граждане страны начали прививаться и к настоящему моменту были вакцинированы более 253 тысяч человек.

Ранее в Канаде было выявлено два случая заболевания новых штаммом коронавируса. Оба пациента были помещены на самоизоляцию.

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