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Режим ЧС введен в районе Приморья, где сгорела единственная школа

Светлана Головина
04:27 09.01.2021
По факту произошедшего проводится проверка.
Режим ЧС введен в районе Приморья, где сгорела единственная школа
© Фото: 25.mchs.gov.ru

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Красноармейском районе Приморья, где в ночь на 8 января сгорела единственная школа села Глубинное.

Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров, однако школа на данный момент непригодна для проведения занятий.

В результате инцидента пострадавших нет.

«62 ученика из 70 будут переведены на дистанционное обучение, восемь детей  из отдаленных сел будут обучаться в соседнем селе Измайлиха», - сообщила глава района РИА Новости.

По факту произошедшего проводится проверка.

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