В стране и мире Режим ЧС введен в районе Приморья, где сгорела единственная школа Светлана Головина По факту произошедшего проводится проверка. © Фото: 25.mchs.gov.ru Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Красноармейском районе Приморья, где в ночь на 8 января сгорела единственная школа села Глубинное. Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров, однако школа на данный момент непригодна для проведения занятий. В результате инцидента пострадавших нет. «62 ученика из 70 будут переведены на дистанционное обучение, восемь детей из отдаленных сел будут обучаться в соседнем селе Измайлиха», - сообщила глава района РИА Новости. По факту произошедшего проводится проверка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика