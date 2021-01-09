Режим ЧС введен в районе Приморья, где сгорела единственная школа
По факту произошедшего проводится проверка.
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Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Красноармейском районе Приморья, где в ночь на 8 января сгорела единственная школа села Глубинное.
Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров, однако школа на данный момент непригодна для проведения занятий.
В результате инцидента пострадавших нет.
«62 ученика из 70 будут переведены на дистанционное обучение, восемь детей из отдаленных сел будут обучаться в соседнем селе Измайлиха», - сообщила глава района РИА Новости.
По факту произошедшего проводится проверка.