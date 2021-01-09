Число жертв коронавируса в мире превысило 1,9 миллиона

Количество летальных исходов от коронавируса в мире достигло 1 910 844 человек, говорится в статистике университета Джона Хопкинса.

Всего за время пандемии COVID-19 оказались зараженными 88 758 618 человек, из которых выздоровели более 62 миллионов.

По данным оперштаба, в России общее число зараженных коронавирусом составляет 3 355 794 человек.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала «Звезде» о том, каким видит ближайшее будущее в ситуации с развитием коронавирусной инфекции.