Волонтер сообщил об обнаружении тела женщины после схода лавины в Норильске

В Норильске на территории, на которой накануне сошла лавина, было найдено тело женщины. Об обнаружении погибшей на горнолыжной базе женщины сообщил один из помогающих спасателям в поисковой операции волонтеров.

Он также добавил, что под грудами снега, по имеющейся информации, остается супруг погибшей и полуторагодовалый сын. Об этом пишет ТАСС. Позже информация об обнаружении погибшей была подтверждена в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что на месте стихийного бедствия в Норильске активно ведутся поисково-спасательные работы. В их ходе на месте схода лавины был найден подросток в тяжелом состоянии, которого позже доставили в больницу.