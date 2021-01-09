Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник

В Мурманске начал функционировать огромный термометр, расположенный на трубе городской тепловой электростанции. Высота получившегося градусника составила 150 метров. Об этом сообщило министерство информационной политики региона.

Превращение трубы в «прибор», показывающий температуру, было произведено с помощью светодиодных светильников и системы управления.

Высота самого термометра составила 65 метров. Его дизайнерское решение было оформлено с учетом наблюдающихся на севере темной полярной ночи и яркого полярного дня. Цвет 43 ламп может изменяться, варьируясь от синего до красного спектра в зависимости от температурных значений, датчик измерения которой установлен около дымовой трубы.

Ранее в Мурманской области было отмечено появление яркого северного сияния. Наблюдать это явление возможно на территориях вплоть до 56 градуса северной широты.