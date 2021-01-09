В Китае запустили торги фьючерсами на свиней

В Китае с целью создания четкого механизма образования цен на один из наиболее востребованных видов сельскохозяйственной продукции запустили фьючерсы на свиней.

В пятницу, 9 января, участники рынка смогли начать покупку и продажу контрактов на поставку животных в сентябре и декабре 2021 года, а также в марте 2022 года.

Отмечается, что стоимость контрактов к закрытию рынка снизилась в цене более чем на 7% по сравнению с ценами на момент открытия торгов. Так, стоимость сентябрьского фьючерса составила 28 290 юаней (более четырех тысяч долларов) за тонну.

Уменьшение цен связано с тем, что в КНР одно из крупнейших в мире поголовье свиней, численность которого будет только расти.

На данный момент в Китае более 370 миллионов свиней, пишет «Интерфакс».