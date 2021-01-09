«Британский» штамм COVID-19 обнаружили в Перу

В Перу был зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, первоначально появившимся в Великобритании. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения страны Пилар Маццетти.

Специалист объяснила, что на территории государства к настоящему моменту были обнаружены несколько вариантов мутаций COVID-19. Об этом Маццетти рассказала на пресс-конференции, опубликованной в Twitter.

Ранее ученые объяснили, что мутировавший SARS-CoV-2 в Великобритании впервые возник в сентябре недалеко от Кентербери в штате Кент. Данную информацию подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.