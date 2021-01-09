Ким Чен Ын заявил о намерении развивать отношения с Россией

Корейская Народно-Демократическая Республика планирует развивать отношения с другими странами, в частности, с Россией и Китаем. Об этом заявил председатель Госсовета страны Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи.

По его словам, основа для расширения дружественных отношений с Россией уже заложена.

Также Пхеньяном получена гарантия укрепления связей с Пекином, пишет ТАСС.

Ранее глава КНДР назвал Соединенные Штаты «главным врагом» своей страны, поскольку политика американских властей по отношению к Корее не изменится даже при смене администрации.