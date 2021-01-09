Филиппинский регулятор получил запрос на одобрение использования российской вакцины от COVID-19

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Филиппин был получен запрос на получение лицензии на использование разработанной центром Гамалеи совместно с Министерством обороны России вакцины. «Спутник V» хотят разрешить экстренно использовать в стране.

Как сообщает регулятор, запрос уже прошел предварительную обработку. Инициаторам лицензирования было дано указание предоставить недостающие документы, требующиеся для продолжения процесса.

Ранее сообщалось, что Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Ранее в страну были доставлены 2,4 тысячи доз вакцины.