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Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа

Светлана Головина
02:49 09.01.2021
Решение принято из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
© Фото: Aloisio Mauricio Keystone Press Agency Globallookpress

Модераторы соцсети Twitter навсегда заблокировали учетную запись действующего президента США Дональда Трампа.

«После тщательного изучения последних твитов, аккаунт и контекст вокруг них навсегда заблокирован из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», - говорится в сообщении администрации Сети.

Ранее стало известно, что из-за подстрекательства к мятежу демократы намерены устроить Трампу импичмент.

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