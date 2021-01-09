Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Решение принято из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.
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Модераторы соцсети Twitter навсегда заблокировали учетную запись действующего президента США Дональда Трампа.
«После тщательного изучения последних твитов, аккаунт и контекст вокруг них навсегда заблокирован из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», - говорится в сообщении администрации Сети.
Ранее стало известно, что из-за подстрекательства к мятежу демократы намерены устроить Трампу импичмент.