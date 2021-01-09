В Новгородской области в интернате для инвалидов выявили вспышку коронавируса
На данный момент COVID-19 подтвержден у 72 человек, из которых десять были госпитализированы.
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В Боровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов нижегородской области обнаружили вспышку коронавируса.
Отмечается, что в начале 2021 года симптомы инфекции были выявлены у троих пациентов, после чего тестирование подтвердило наличие COVID-19.
«Сегодня наличие вируса подтвердили еще у 72 человек. По имеющейся информации, в настоящее время госпитализировано в Боровичскую ЦРБ десять пациентов, один из которых находится в реанимации», - пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
На данный момент у остальных инфицированных болезнь в бессимптомной форме.