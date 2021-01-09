Масштабное отключение электроэнергии произошло в городах Пакистана

В Пакистане произошло масштабное отключение электроснабжения, охватившее крупную территорию. Без света в домах остались граждане, проживающие в Мултане, Касуре, Лахоре, Исламабаде и еще около сотни городов страны. Соответствующую информацию предоставляет издание Dawn.

В настоящее время над разрешением проблемы и восстановлением нормального функционирования системы обеспечения электроэнергией ведется активная работа. Об этом заявил специальный помощник премьер-министра Шахбаз Гилл. По его словам, глава Минэнерго Пакистана с его командой выясняет причины случившегося. В связи с произошедшим армия и ВВС государства были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее в России в Тверской области около 11,5 тысяч человек остались без электричества. Причиной крупной аварии послужили трудные погодные условия в виде мокрого снега и сильного ветра.