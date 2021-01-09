Врачи в Норильске борются за жизнь доставленного с места схода лавины подростка

В медицинском учреждении Норильска врачи пытаются спасти жизнь пятнадцатилетнего подростка, получившего травмы во время схода снежной лавины. Юноша был доставлен с места происшествия в тяжелом состоянии с тупой травмой живота, переломом нижней конечности и иными повреждениями.

Соответствующую информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник из приемной больницы, в которую был направлен пострадавший. Ранее сообщалось, что спасателями во время исследования покрытой слоем снега территории был обнаружен один человек.

В настоящее время под покровом лавины в горнолыжном комплексе в Норильске находятся шесть построек. На территории, задетой буйством стихии, проводятся поисково-спасательные работы.