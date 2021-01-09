СМИ ознаменовали начало «темных времен» для США

Американское издание The National Interest опубликовало статью, автор которой считает, что события в Вашингтоне являются предзнаменованием «темных времен» для США – по аналогии с падением Римской республики.

«США будут напоминать Римскую республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца» – цитирует автора статьи агентство РИА Новости.

В статье говорится, что события 2020 года показали, что в США люди с полярными политическим взглядами лишились возможности на нормальное взаимодействие.

В результате, считает автор, американцы вынуждены прибегать к насилию, которое приведет лишь к усугублению нынешней ситуации в стране и «породит новую жесткость».

По мнению автора статьи, у нынешней ситуации есть два варианта развития: либо штурм Капитолия станет лишь последним эпизодом проявления ненависти при Трампе, либо подобные акты насилия станут нормой при возникновении внутриполитических разногласий.