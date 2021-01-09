В стране и мире В Мехико крупный пожар обесточил метро Ирина Киселенко В результате пожара один человек погиб, 29 пострадали. © Фото: Owen Granados The Photo Access Globallookpress В Мехико в историческом центре города пожар на центральном посту метрополитена вызвал отключение шести линий городской подземки. Об этом сообщили городские власти. «В настоящий момент 29 сотрудником метро Мехико направлены в больницы с отравлением дымом, один человек погиб, сорвавшись с высоты», - сообщила мэр столицы Клаудиа Шейнбаум в Twitter. Также было отмечено, что пожар удалось потушить. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика