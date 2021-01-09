В Мехико крупный пожар обесточил метро
В результате пожара один человек погиб, 29 пострадали.
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В Мехико в историческом центре города пожар на центральном посту метрополитена вызвал отключение шести линий городской подземки. Об этом сообщили городские власти.
«В настоящий момент 29 сотрудником метро Мехико направлены в больницы с отравлением дымом, один человек погиб, сорвавшись с высоты», - сообщила мэр столицы Клаудиа Шейнбаум в Twitter.
Также было отмечено, что пожар удалось потушить.