Полиция арестовала штурмовавшего Капитолий «викинга»

Полиция США арестовала Джейка Анджели, лидера штурма Капитолия. Он обвиняется в нарушении общественного порядка и умышленном проникновении на закрытую территорию. Об этом сообщает Sky News.

Анджели был одним из первых, кто вошел административное здание и запомнился своим костюмом «викинга». По данным СМИ, он является сторонником Дональда Трампа и называет себя QAnon Shaman – в честь популярной среди сподвижников действующего президента США теории заговора.

Ранее полиция арестовала другого «штурмовика», который проник в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и закинул ноги на стол, сделав при этом фотографию и взяв со стола некий конверт.