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В Уфе скончался худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович

Ирина Киселенко
22:39 09.01.2021
Михаил Рабинович ушел на 81-м году жизни.
В Уфе скончался худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович
© Фото: rusdram.ru

В Уфе скончался художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович. Об этом сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

«Отпускать всегда тяжело. Большая утрата. Дорогой Михаил Исакович - наставник, старший товарищ, друг. Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом», - написала Шафикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 1984 года Михаил Рабинович был главным режиссером Русского академического театра в Уфе, а с 1998 году занимал пост художественного руководителя. За 35 лет на сцене Русского театра Михаил Исакович поставил около 50 спектаклей по произведениям русских, зарубежных и башкирских авторов. В 2015 году он был удостоен одной из высших государственных наград - Ордена Дружбы народов.

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